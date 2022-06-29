В Казани пройдет второй Международный строительный чемпионат

«Ежегодное проведение Чемпионата включено в План мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года, утвержденный решением Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 6 ноября 2020 года. Проведение II Чемпионата станет презентацией России как строительной державы, послужит решению стоящих перед нами задач и центром формирования эффективной производственной кооперации с деловыми партнерами и иностранными государствами в сфере строительства. Организуя такие площадки, как Международный строительный чемпионат, мы активно поддерживаем промышленное строительства — это инвестиции в Российскую экономику, новые рабочие места и налоговые выплаты в государственный бюджет», — рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.