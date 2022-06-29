Врач рассказала, для кого жара смертельно опасна

Жаркая погода особенно опасна для людей с болезнями сердца, заявила доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Гаврилова. В беседе с «Известиями» она объяснила, почему жара губительна для некоторых групп россиян.

Кардиолог отметила, что температура воздуха и ее колебания значительным образом сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. По ее словам, существует определенный диапазон температур, который соответствует минимальной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Для Москвы это от 18 до 20 градусов, а увеличение или снижение температуры от данного уровня приводит к увеличению смертности именно от сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Гаврилова.

Врач рассказала, что в жаркую погоду количество обращений в скорую помощь увеличивается, наиболее частыми причинами становятся проблемы с сердцем: аритмия, сердечная недостаточность, гипотония и другие.

Чтобы избежать осложнений сердечных заболеваний, она порекомендовала чаще обращаться к врачу и проходить профилактические осмотры. Кроме того, она дала советы, как легче перенести жару. Так, Гаврилова рекомендует выбирать одежду из натуральных тканей, отказаться от кофе и алкоголя, жирной пищи и носить головной убор.

«При выходе на улицу захватите с собой бутылку негазированной воды, она лучше всего утоляет жажду. И еще раз подчеркну, что нельзя пить сладкую газировку, алкоголь. Алкоголь повышает температуру тела и способствует быстрому выводу жидкости из организма», — заключила специалистка.

В ближайшие пять дней жителей Москвы ожидает 30-градусная жара. Об этом рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью «Московскому комсомольцу».

Так, ежедневно с 1-го июля температура воздуха в столице будет прогреваться на 2-3°C. увеличившись с +25–27 до + 30°C.

При этом синоптик отмечает, что июньские показатели этого года уступают 2021 году. Тогда в Москве зарегистрировали +34,5°C.

Ранее сообщалось, что во вторник в Москве температура поднимется до 28 градусов тепла.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в Москве понизится до 26-28°C тепла 28 июня и продолжит снижаться 29 и 30 июня — до 24-25°C.

При этом синоптик добавил, что жаркая погода снова вернется в Москву уже 1 июля, в этот день, по его прогнозам, температура повысится до 25-30°C.

Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов рассказал, что необходимо делать, если в жару человек упал на улице в обморок.

В беседе с Радио 1 эксперт отметил, что в первую очередь необходимо вызвать скорую медицинскую помощь, переместить упавшего в обморок в тень, а затем определить, находится ли он в сознании.

«Для этого надо положить человека на ровную поверхность, слегка встряхнуть его и задать какие-то вопросы. Чтобы проверить дыхание, лучше положить ему руки на грудную клетку», — рассказал врач.

Если признаки дыхания и сердцебиения отсутствуют, необходимо сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, предупредил врач.

«Больше ничего делать не стоит. Если люди начинают вмешиваться неумело, пациенту может быть только хуже», — заключил Осипов.

Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новосёлов рассказал о способах избежать жары в мегаполисе.

«Я бы советовал покинуть города в таком температурном пике. Такая жара была в 2010 году, и это привело к избыточной смертности», — сказал он в комментарии Общественной службе новостей.

Специалист призвал граждан последовать примеру жителей Европы, которые стали переселяться из последних этажей.

«Европейцы заметили уже эту жару и рекомендуют не жить на последних этажах высотных зданий, они также озаботились теплоизоляцией стен... Надо отдыхать в помещениях, которые имеют пониженную температуру: это каменный частный дом или подвальное помещение», — отметил Новосёлов.

Собеседник издания также сообщил о необходимости соблюдать питьевой режим на протяжении дня и присматривать за пожилыми людьми, стремясь не допустить у них возникновения отёков.

Диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию в жару.

Специалист призвала отказаться от употребления алкоголя, фастфуда, а также острых соусов и жирной жареной пищи. Также она порекомендовала не злоупотреблять хлебобулочными изделиями, маслами и орехами.

По словам врача, в жару в рацион следует добавить ягоды, зеленых овощей, легкие сорта мяса, в также рыбу и любые морепродукты. Она также посоветовала употреблять достаточное количество воды.

«В летний период времени нам не нужны горячие супы и борщи. И напротив, суп-пюре в холодном состоянии, холодные летние супы они нам очень помогают улучшить состояние кишечника», — сказала она.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша назвала россиянам самый вредный вариант заправки для окрошки. По словам диетолога, для заправки летнего блюда лучше не использовать покупной квас, так как в нем содержится большое количество добавленного сахара.

Врач-педиатр Зоя Скорпилева перечислила меры безопасности в жаркую погоду.

«Не ходить по жаре. Пить побольше жидкости (не сладких прохладительных напитков, а воды), носить соответствующую одежду — лёгкую. Желательно в выходные дни выехать за город, к водоёму», — заявила она в беседе с «Невскими новостями».

По словам педиатра, при необходимости важно вовремя оказать первую помощь — отнести человека в тень и вызвать скорую.

«Главное, чтобы пожилых людей не оставляли одних, людей с нарушениями циркуляторными, сосудистыми нарушениями, с хроническими заболеваниями, чтобы они были под присмотром», — заключила Скорпилева.

В жару стоит отказаться от употребления газированных напитков, соков, алкоголя, кофе и ледяной воды. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист не рекомендует пить в жаркую погоду сладкую газировку и пакетированные соки. Дело в том, что в этих напитках содержится большое количество сахара. Поэтому они не смогут утолить жажду: человек вскоре снова захочет пить.

Кроме того, употребление в жару кофе и кофеиносодержащих напитков, включая энергетики, может увеличить нагрузку на сердечно-сосудистую систему, привести к повышению артериального давления и нарушению ритма сердца, продолжает эксперт.

Кофе обезвоживает организм, особенно при добавлении сахара. И организм потребует еще большее количество жидкости.



Маргарита Королева

врач-диетолог

Холодный кофе, несмотря на свою более низкую температуру, обладает теми же свойствами, что и горячий, поэтому пытаться утолить им жажду тоже не стоит, говорит врач.

"В жару отменяются алкогольные напитки. При высоких температурах они могут привести к нарушению работы сердечно-сосудистой системы: повышению давления, нарушению ритма сердца, особенно у людей, которые имеют такие нюансы по состоянию здоровья", – объясняет Королева.

Лучше всего утолять жажду обычной питьевой водой, советует диетолог. При этом важно употреблять не менее 2,5 литра жидкости в день. Для тех, кто активно ее теряет, например выходит на пробежку, норма потребления может доходить и до 3 литров. Специалист не рекомендует выпивать большое количество воды за один раз. Предпочтительнее распределить ее равномерно, в несколько приемов, по 200–300 миллилитров.

Не нужно пить ледяную воду, потому как большой перепад температурных условий может привести к проблемам с верхними дыхательными путями, особенно у людей с низким иммунитетом.

Маргарита Королева

врач-диетолог, доктор медицинских наук

Ведущий диетолог сервиса Level Kitchen Антон Бердов рассказал, какие основные ошибки в питании не стоит совершать в летний период. Релиз имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

В первую очередь, эксперт призывает отказаться от холодного питья после проведенного на солнце дня, поскольку резкий перепад температур может привести к охлаждению органов и заболеваниям горла.

«Употребление ледяной воды после дня, проведенного на солнце, может привести к сбою работы вашей иммунной системы и вызвать боль в горле. Во время употребления холодных напитков в организме происходит резкий перепад температуры (разница температур между телом и жидкостью может достигать 30 градусов!), что приводит к охлаждению основных органов, а также к воспалению неба, миндалин и носоглотки», — рассказал диетолог.

Следует также отказаться от большого количества продуктов, содержащих кофеин, поскольку он обладает диуретическим эффектом и может привести к обезвоживанию.

«Употребление слишком большого количества кофе или черного чая летом может вызвать головную боль и обезвоживание. Если вы не можете отказаться от кофе или крепкого чая даже в жару, старайтесь пить больше воды, чтобы восполнить ее потерю», — предостерег эксперт.

Не стоит злоупотреблять также сладкой газировкой и соками, поскольку высокое содержание сахара в этих продуктах может повысить давление и увеличить нагрузку на поджелудочную.

«В свою очередь это может привести к накоплению лишних жировых отложений, повышает риск развития диабета, а также онкологических заболеваний. Откажитесь от этих холодных жидких калорий и пейте только свежие фруктовые соки с натуральным сахаром», — пояснил Бердов.

Еще одна ошибка — «супер-диеты», поскольку они могут привести к вялости, головным болям, тошноте и диарее. Эксперт советует отказаться от излишней нагрузки на организм в виде диет и перейти на питание здоровой пищей.

Также не нужно отказываться от яиц, рыбы, мяса и прочей высокобелковой пищи, поскольку эти продукты помогают держать вес в норме.

«Существует мнение, что яйца, рыба и курица выделяют в организме чрезмерное количество тепла и, следовательно, в жару их следует избегать. Такая позиция не имеет под собой никаких научных обоснований. Все три продукта богаты постным белком, что важно для поддержания здорового веса летом. В жару все же стоит уменьшить порции жирного мяса, такого как баранина или свинина, заменив его, например, на индейку или постную говядину», — посоветовал специалист.

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал Москве 24, что употребление мороженого в жару может привести к проблемам со здоровьем.

lor-moscow.ru

"Когда на улице в тени уже 30 градусов или около того, когда тело человека перегрето, его обменные процессы нарушены, перегрета слизистая глотки, на этом фоне он съедает порцию ледяного мороженого, слизистая не выдерживает такого резкого термического перепада и реагирует резким воспалением", – говорит врач.

В результате у человека может развиться острый фарингит или ангина, предупредил он. Кроме того, на холод могут среагировать и слуховые трубы. В этом случае появится ощущение заложенности уха, причем сильно выраженной, говорит специалист.

"Часто воспаление уходит в носоглотку, развивается воспаление носоглотки. У детей мороженое может спровоцировать воспаление аденоидов, острый аденоидит", – объясняет Зайцев.

Хотя человек поглощает мороженое ртом, может воспалиться и слизистая носа, потому что она также через носоглотку переохлаждается. Будет явление либо острого ринита, либо хронического вазомоторного ринита вплоть до развития гайморита.

Владимир Зайцев

отоларинголог, кандидат медицинских наук

Ранее россиян предупредили о "холодовой" головной боли, которая может быть спровоцирована употреблением мороженого. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Чехониной, на фоне снижения температуры в полости рта в мозг поступают сигналы о том, что это необходимо остановить.

Организм перенаправляет кровоток в охладившуюся зону. При этом могут спазмироваться сосуды, поскольку именно так они реагируют на снижение температуры. В результате этих процессов и развивается головная боль.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с RT дал советы по безопасному использованию кондиционеров в жару, а также объяснил, люди с какими заболеваниями тяжелее всего переносят такую погоду.

По мнению эксперта, не должно быть большого перепада между температурой на улице и в помещении.

Как сообщил собеседник RT, максимальная разница должна составлять 6 °C.

«Человек, который длительное время находился под потоком слишком холодного воздуха, будет чувствовать себя разбитым, могут начать болеть мышцы, вполне может развиться шейный или поясничный миозит. Особенно если перед этим вы были на улице, вспотели, а потом вернулись в офис под кондиционер. Утром может возникнуть такая проблема, что не получается повернуть шею или даже встать с постели», — предупредил врач.

При этом специалист отметил, что существуют определённые нормативы, которые регламентируют количество рабочих часов в зависимости от температуры в офисе.

«Люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы плохо реагируют на жару и духоту, им находиться в помещении с кондиционером показано», — заключил Водовозов.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил россиянам об основаниях для сокращения рабочего дня в жаркую погоду, передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, при температуре в помещении 28,5 градуса рабочий день, согласно законодательству, должен быть сокращен на один час. При 29 градусах – на два, а при температуре 30,5 градуса и выше – на четыре. При этом указанные правила распространяются на все категории работников. Также на работодателе лежит ответственность за состояние здоровья людей старшего возраста, беременных и работников, страдающих хроническими заболеваниями.

Согласно нормативам Роспотребнадзора, при температуре 32,5 градуса на открытом воздухе человек может работать не более 20 минут, после чего ему необходимо предоставлять 10-12-минутный отдых в помещении с температурой воздуха не выше 25 градусов. В таких погодных условиях на улице можно работать не более пяти часов в спецодежде и не более двух – без нее.

Указанные нормы «должны содержаться во внутренних локальных правовых актах любой организации, а все сотрудники должны быть ознакомлены с ними под роспись», сообщил Соловьев.

Юрист добавил, что работодатель обязан предоставить работнику комфортные условия труда и отдыха, это может достигаться путем сокращения рабочего дня, предоставлением отгула или временным переводом работника на удаленный формат работы.