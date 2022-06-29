Путин выступил с идеей проведения Каспийского кинофестиваля

Президент РФ Владимир Путин предложил лидерам стран каспийской "пятерки" запустить совместные культурные проекты, среди них - выставка шедевров ковроткачества и кинофорум.
На саммите в Ашхабаде российский лидер поддержал идею провести Каспийский кинофорум и выступил за популяризацию традиционного для стран региона искусства ручного производства ковров.
"Предлагаем дать поручение министерствам культуры в качестве пилотного проекта собрать воедино шедевры ковроткачества, которыми гордятся все наши страны, и провести в виде передвижной выставки или фестиваля по всему региону", - сказал Владимир Путин.