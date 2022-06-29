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26 минут назад

В Краснодаре пройдет выставка картин Николая Рериха из коллекции Русского музея

Lenta.ru

В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 1 июля откроется выставка полотен Николая Рериха из коллекции Русского музея. Об этом сообщает «Телеканал Краснодар».

В Краснодаре пройдет выставка картин коллекции Русского музея
Фото: пресс-служба Русского музеяпресс-служба Русского музея

В экспозицию войдут работы разных периодов жизни Рериха, всего более 40 картин.

В выставку вошли и театральные наброски художника, в том числе эскизы декораций для постановки половецких плясок из оперы Бородина «Князь Игорь», а также эскизы к балету «Весна священная» и драме «Пер Гюнт».

Выставка будет сопровождаться мастер-классами и экскурсиями. Она будет работать до 18 сентября.

Ранее сообщалось, что в Ялте в доме-музее писателя Антона Чехова 30 июня откроется выставка «Чеховскими маршрутами», посвященная его путешествиям. На выставке будут представлены артефакты, привезенные Чеховым из разных уголков мира. Выставка также расскажет, как Чехов добирался до Сахалина, в каких странах побывал, и как проходили его поездки.

Общество,Николай Рерих,Антон Чехов,
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