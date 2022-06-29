В Краснодаре пройдет выставка картин коллекции Русского музея

В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 1 июля откроется выставка полотен Николая Рериха из коллекции Русского музея. Об этом сообщает «Телеканал Краснодар».

Фото: пресс-служба Русского музея пресс-служба Русского музея

В экспозицию войдут работы разных периодов жизни Рериха, всего более 40 картин.

В выставку вошли и театральные наброски художника, в том числе эскизы декораций для постановки половецких плясок из оперы Бородина «Князь Игорь», а также эскизы к балету «Весна священная» и драме «Пер Гюнт».

Выставка будет сопровождаться мастер-классами и экскурсиями. Она будет работать до 18 сентября.