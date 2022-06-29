Вован и Лексус подтвердили розыгрыш бургомистра Берлина от имени Кличко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бургомистра Берлина Франциску Гиффею, выдав себя за киевского мэра Виталия Кличко, сообщают СМИ.

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Пранкеры подтвердили немецкой газете Spiegel, что они действительно общались по видеосвязи с бургомистром германской столицы, передает ТАСС.

«Вскоре вы узнаете все подробности розыгрыша из нашего шоу», – сообщили блогеры изданию в письме.

Также Вован и Лексус помимо бургомистра Берлина разыграли минимум еще четырех бургомистров европейских столиц.

Ранее сенатская канцелярия Берлина сообщила, что правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдававшим себя за Кличко.