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48 минут назад

Вован и Лексус подтвердили розыгрыш бургомистра Берлина от имени Кличко

Деловая газета "Взгляд"

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли бургомистра Берлина Франциску Гиффею, выдав себя за киевского мэра Виталия Кличко, сообщают СМИ.

Вован и Лексус подтвердили розыгрыш бургомистра Берлина от имени Кличко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пранкеры подтвердили немецкой газете Spiegel, что они действительно общались по видеосвязи с бургомистром германской столицы, передает ТАСС.

«Вскоре вы узнаете все подробности розыгрыша из нашего шоу», – сообщили блогеры изданию в письме.

Также Вован и Лексус помимо бургомистра Берлина разыграли минимум еще четырех бургомистров европейских столиц.

Ранее сенатская канцелярия Берлина сообщила, что правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдававшим себя за Кличко.

Читатели газеты Die Welt высмеяли Гиффай за ее беседу с поддельным Кличко.

Общество,Алексей Столяров,Владимир Кузнецов,Виталий Кличко,
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