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1 час назад

Минпросвещения: введение федеральных программ для школ снизит нагрузку на учителей

ТАССиещё 2

Ведение федеральных основных образовательных программ, которые определят обязательный минимум для каждой школы, позволит снизить бюрократическую нагрузку на учителей. Об этом заявил в четверг директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения Максим Костенко в Общественной палате на обсуждении на тему: "Единое образовательное пространство: учебники и программы".

Минпросвещения: введение федеральных программ для школ снизит нагрузку на учителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что депутаты предлагают прописать в законе "Об образовании в РФ" понятие единых основных федеральных образовательных программ, а также обязанность Минпросвещения разработать эти программы. Речь идет о так называемом золотом стандарте знаний, которые должны получать обучающиеся во всех школах страны. Как уточнил министр просвещения Сергей Кравцов ТАСС, федеральные учебные программы, разработанные министерством, могут стать обязательными для всех школ России.

"Нам кажется, что это (введение федеральных программ - прим. ТАСС) будет способствовать не только повышению той самой синергии, созданию на практике равных условий для обучающихся из любого муниципалитета, населенного пункта РФ, но и будет способствовать помощи учителю, не только методической, но и снижению бюрократической нагрузки", - сказал Костенко.

По его словам, предполагается, что после введения федеральных программ школа будет решать, если тот базис, который прописан в документе, достаточен для учебного заведения, то не нужно будет разрабатывать какую-то дополнительную документацию.

Общество,Ольга Казакова,Сергей Кравцов,Минпросвещения России,Общественная палата России,Госдума,
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