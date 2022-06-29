Госдума приняла закон о штрафах за выброс мусора из машин

Согласно документу, устанавливается административная ответственность за выброс мусора из транспортного средства в виде штрафа для граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей, для ИП — от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Если нарушение будет зафиксировано автоматической камерой, то штраф для собственника автомобиля составит 10 тысяч рублей.