В Таиланде захотели запустить чартерные рейсы в Россию

Власти Таиланда обсуждают вопрос возобновления чартерного авиасообщения с российскими городами. Об этом пишет The Nation Thailand со ссылкой на заявление Управления по туризму королевства (TAT).

По данным издания, этот вопрос подняли шесть крупнейших туроператоров Таиланда: Exotic Voyage, Pegas, Anex, Odeon, Sayama и Tez. Запустить прямые рейсы в Россию захотел перевозчик Thai AirAsia X — пока что речь идет о полетах в Новосибирск и Владивосток.

Как заявил глава управления Ютасак Супасорн, власти опасаются, что не смогут добиться поставленной цели в один миллион российских туристов к концу года. В период с 1 января по 24 июня 2022 года в Таиланде отдохнули всего 65,5 тысячи россиян.

Супасорн также выразил беспокойство из-за планов Вьетнама восстановить чартерные полеты в Россию.

«Если это случится, мы понесем большие потери», — сказал он.

В TAT отметили, что прямое авиасообщение между Россией и Таиландом было приостановлено более двух лет назад с началом пандемии COVID-19. В настоящий момент российским туристам приходится добираться до королевства с пересадкой в третьих странах.