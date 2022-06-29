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12 часов назад

Подросших детенышей выдры показали на видео в Новосибирском зоопарке

Александр Кузьмин

Три детеныша выдры подрастают в Новосибирском зоопарке. Малыши появились на свет в начале апреля. Об этом сообщается на странице заведения во «ВКонтакте», где размещено видео с бойкими зверьками.

Из-за недружелюбного отношения отца к своему потомству заботу о самочке и двух самцах взяла на себя заведующая ветеринарного отдела, которая занималась их вскармливанием.

«Аппетит у выдрят отменный. Сейчас малышей потихоньку приучают к другой пище. Любимое лакомство выдрят – рыба и креветки», – говорится в публикации к ролику.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке фенеки получили посылку.

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