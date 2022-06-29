Три детеныша выдры подрастают в Новосибирском зоопарке. Малыши появились на свет в начале апреля. Об этом сообщается на странице заведения во «ВКонтакте», где размещено видео с бойкими зверьками.
Из-за недружелюбного отношения отца к своему потомству заботу о самочке и двух самцах взяла на себя заведующая ветеринарного отдела, которая занималась их вскармливанием.
«Аппетит у выдрят отменный. Сейчас малышей потихоньку приучают к другой пище. Любимое лакомство выдрят – рыба и креветки», – говорится в публикации к ролику.
Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке фенеки получили посылку.