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12 часов назад

Онищенко объяснил, как не допустить проникновения оспы обезьян на территорию России

Вечерняя Москва

Россияне должны серьезно отнестись к проблеме оспы обезьян, следует отказаться от поездок в неблагополучные по заболеваемости страны/Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

Онищенко объяснил, как не допустить проникновения оспы обезьян в РФ
Фото: Сергей Киселев / АГН МоскваСергей Киселев / АГН Москва

— Обойдет ли Россию обезьянья оспа – все зависит от нас. Давайте будем внимательно следить за этим, не выезжаем в неблагополучные страны, обращаем внимание всякого рода на сыпь, обращаемся к медицинским работникам, — отметил он в комментарии НСН.

Он добавил, что необходимо проводить тщательный контроль при пересечении границы.

Онищенко также подчеркнул, что не все врачи знают особенности этого заболевания, необходим срочный инструктаж.

Ранее микробиолог из португальского Национального института здоровья (INSA) Жуан Паулу Гомеш сообщил, что вирус оспы обезьян мутирует гораздо быстрее, чем предполагали многие ученые. Всего специалисты выявили около 50 мутаций оспы обезьян, передает Nation News.

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в субботу, 25 июня, призвал держать под контролем ситуацию с распространением заболевания.

Общество,Жуан Паулу,Геннадий Онищенко,ВОЗ,РАН,
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