Онищенко объяснил, как не допустить проникновения оспы обезьян в РФ

— Обойдет ли Россию обезьянья оспа – все зависит от нас. Давайте будем внимательно следить за этим, не выезжаем в неблагополучные страны, обращаем внимание всякого рода на сыпь, обращаемся к медицинским работникам, — отметил он в комментарии НСН.