Мертвая вода: как обезопасить детей во время отдыха

В городе Волжский Вогоградской области в аквапарке погиб 13-летний ребенок. Мальчик скатился с горки и утонул. По сообщению ТАСС, двое спасателей, которые должны были следить за безопасностью в водном комплексе, заключены под стражу. Об этом агентству рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.

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В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть).

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Трагический случай произошел в воскресенье, 26 июня. Подросток, приехавший в Волжский из Астрахани, захотел скатиться с одной из горок в аквапарке, и отец ждал его на спуске. Однако в последний момент мальчик решил сменить горку и съехал с другой. Через некоторое время тело ребенка, не умевшего плавать, было обнаружено в бассейне. На записи с камер видно, что он находился в воде шесть минут, и никто не обратил на это внимания.

В управлении Следственного комитета по Волгоградской области отметили, что задержанные спасатели аквапарка "выполняли свои обязанности, не имея при этом соответствующего образования и навыков, в том числе по оказанию первой медицинской помощи".

По информации издания "Новости Волгограда", на горке, с которой скатился подросток, висит табличка с надписью: «В случае несоблюдения ограничений, приводящих к получению травм, аквапарк ответственности не несет».

Как пишут "Известия", это не первый подобный случай в аквапарке города Волжского. В 2021 году 12-летний подросток сломал там позвоночник, скатившись с горки. Мальчик получил травму из-за того, что на него прыгнул другой ребенок. В момент инцидента возле аттракциона тоже не было спасателей. После этого из аквапарка уволили трех сотрудников. В августе того же года директору водного развлекательного комплекса пришлось объяснять, почему туда не пустили ребенка с аутизмом. Руководитель аквапарка тогда сказал, что это было сделано ради безопасности самого несовершеннолетнего и окружающих.

Эксперты рассказали газете, кто должен нести ответственность за последний инцидент в Волжском и в чем заключаются обязанности родителей при посещении аквапарка с детьми.

Кого должны наказать за гибель ребенка

Зампред межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев считает, что спасатели должны были предвидеть опасные последствия для ребенка, но, несмотря на это, допустили халатность. По мнению юриста, в ходе следствия предстоит установить круг обязанностей подозреваемых, их должностные инструкции, есть ли у них допуски к осуществлению деятельности по спасению людей на воде. Если этого нет, то администрацию аквапарка могут привлечь к ответственности, добавил он.

В свою очередь управляющий партнер Kaloy.ru Калой Ахильгов отмечает, что нарушения, очевидно, были допущены как руководством аквапарка (сотрудников не обеспечили необходимыми инструкциями и знаниями), так и самими спасателями, которые должны были следить за детьми. Учитывая, что подобный случай имел место не впервые, это могло бы повлечь за собой серьезные последствия для водного комплекса, включая приостановку его работы, добавил Ахильгов.

За что отвечают родители, а за что — аквапарк

Провести грань между зонами ответственности родителей и сотрудников аквапарка не всегда возможно, отмечает ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин. По его словам, в ГОСТе «Аттракционы водные. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» указано, что, взрослые, сопровождающие детей, должны находиться рядом с ними.

"Таким образом, возможна ситуация, в которой к несчастному случаю может привести невыполнение своих обязанностей как родителем, так и сотрудником аквапарка", — подчеркнул эксперт.

Как рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов, в правилах посещения большинства аквапарков написано, что родители ответственны за безопасность своих детей «вне зависимости от наличия или отсутствия спасательных служб». Однако приказ Минтруда устанавливает требования к квалификации спасателей на водах и содержит правила об их ответственности за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей, добавил эксперт.

По словам Кузнецова, аквапарки должны предоставлять клиентам исчерпывающую информацию о правилах поведения на аттракционах. Если отдыхающий был уведомлен, но не следовал правилам, то ответственность лежит на нем.

Как должны работать спасатели в аквапарке

Спасатели в аквапарках должны следить за тем, чтобы отдыхающие не ударились об аттракционы и чтобы после падения они выныривали из воды, рассказал председатель правления центра морской подготовки «Варяг» в Крыму, эксперт по безопасности на воде Александр Дьяченко.

"Человек все время находится под наблюдением, и за каждым надо проследить: один с горки спустился, за ним второй", — пояснил Дьяченко.

Руководитель центра спецподготовки «Акваспас» Оксана Шевалье в свою очередь отметила, что в аквапарках, где территория достаточно большая, спасатели не всегда могут сохранять бдительность — глаз замыливается. На таких объектах сотрудникам рекомендуется постоянно менять позиции, чтобы сохранять свежий взгляд на происходящее.

При этом спасатель должен уметь оказывать первую помощь независимо от того, где он работает — в аквапарке или на открытой воде, говорит Дьяченко.

"Есть обязательный норматив спасателя на открытых водоемах: начать реанимационные действия он должен максимум за четыре минуты. Через четыре минуты наступает гипоксия, отмирание коры головного мозга. Поэтому зона купания в Черном море ограничена 50 метрами", — объяснил эксперт.

Нормы безопасности в аквапарках