Пока вы спали: «революция» в Грузии и возможная дефляция в РФ

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Россия впервые в истории может столкнуться с дефляцией в июне

Аналитики прогнозируют, что в этом году впервые в истории современной России в июне может быть зафиксирована дефляция. До этого снижение стоимости товаров и услуг было только в июле и августе после поступления на рынок нового урожая, пишут «Известия».

Эксперты связали падение цен в июне с сезонным уменьшением стоимости плодоовощной продукции, укреплением курса рубля со 120 до текущих 52–53 рублей за доллар и сокращением совокупного спроса. При этом они подчеркнули, что дефляция, вызванная сокращением спроса, свидетельствует не о «здоровье» экономики, о ее «болезни».

Россия и США обменялись обвинениями в развале Минской группы ОБСЕ

В Госдепартаменте США заявили о том, что российский представитель в Минской группе ОБСЕ отказался обсуждать будущее Нагорного Карабаха. Эти слова противоречат недавнему заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, который отметил, что Минская группа «прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников», пишет «Коммерсант».

Опрошенные изданием эксперты считают, что сохранение Минской группы выгодно Армении, так как в этом формате она может маневрировать между посредниками. При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность, что Минская группа ОБСЕ «потеряла свое значение и ей пора на пенсию».

Баку и Ереван договорились о дороге

Россия помогла Армении и Азербайджану договориться по поводу автотрассы в Зангезурском коридоре. Несогласованным пока остается только горный участок в 6 км, на остальных 40 км трассы будут задействованы старые советские дороги. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишут «Известия».

Транспортный коридор должен пройти у южной границы Армении с Ираном вдоль реки Аракс и соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной областью. Эксперты констатировали, что автомобильная дорога могла бы быть давно согласована, но экономическому развитию мешают недоверие и политические амбиции.

Запад отказался признать введение продовольственных санкций

Страны G7 дали гарантии, что санкции не будут затрагивать продовольственный сектор и препятствовать поставке продуктов, в том числе и из России. Однако санкционное давление уже привело к ограничению поставок на мировые рынки белорусских удобрений, а также затруднило расчеты за продовольствие из России, пишет «Независимая газета».

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут обратил внимание на то, что ЕС по-прежнему запрещает проезд грузового транспорта по своей территории, действует запрет на заход российских кораблей в иностранные порты, выросла цена на фрахт, а также запрещены поставки в Россию запчастей для сельхозтехники, что осложняет работы на полях.

В Грузии назначена революция

Грузинская оппозиция потребовала от правительства уйти в отставку до 3 июля. Ультиматум связан с тем, что Грузия, в отличие от Украины и Молдавии, не получила статус кандидата в члены Евросоюза и оппозиционные силы уверены в неспособности властей выполнить рекомендации Еврокомиссии, сообщает «Независимая газета».