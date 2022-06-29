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54 минуты назад

Названы условия для сокращения рабочего дня в жару

Мослента

Условия для сокращения рабочего дня в жаркую погоду агентству «Прайм» назвал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он объяснил, что при температуре 28,5 градуса в помещении рабочий день должен быть сокращен на один час, при 29 градусах — на два часа, а при 30,5 градусов и выше — на четыре часа. Соловьев предупредил, что эти правила касаются всех категорий работников. При этом ответственность за состояние здоровья людей старшего возраста, беременных и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, лежит на работодателе.

По нормативам Роспотребнадзора, на открытом воздухе при температуре 32,5 градусов и выше человек может работать не более 20-ти минут, после чего ему необходимо предоставлять отдых в течение 10-12 минут в помещении при температуре не выше 25 градусов. В общей сложности в такую погоду на улице можно работать не более пяти часов в спецодежде и не более двух часов без нее.

Соответствующие нормативы «должны содержаться во внутренних локальных правовых актах любой организации, а все сотрудники должны быть ознакомлены с ними под роспись», объяснил юрист.

Он напомнил, что работодатель должен предоставить работнику комфортные условия труда и отдыха. Это может быть осуществлено сокрушением рабочего дня, предоставлением отгула или временным переводом сотрудника на удаленный формат работы.

Ранее московским водителям порекомендовали не садиться за руль при плохом самочувствии в жару.

Общество,Видео,Иван Соловьев,Роспотребнадзор,
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