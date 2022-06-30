Россияне могут свободно посещать Херсонскую и Запорожскую области

Граждане России могут свободно посещать Херсонскую и Запорожскую области. Об этом в четверг заявила пресс-служба военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области.

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"Воссоединение продолжается: граждане РФ смогут свободно посещать Херсонщину и Запорожье. С 30 июня гражданам России разрешен свободный въезд в освобожденные Херсонскую и Запорожскую области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ВГА Херсонской области.

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Пресс-служба администрации региона отмечает, что ранее из-за действующих на границе ограничений для въезда из РФ в Херсонщину или Запорожье требовались дополнительные основания - например, наличие родственников на освобожденных территориях. Это создавало множество сложностей с пересечением границы, в том числе для специалистов, участвующих в восстановлении народного хозяйства и налаживании мирной жизни.

"Теперь ограничения сняты. Добро пожаловать!", - извещает ВГА Херсонской области, граничащей с российским Крымом.

Правительство России разрешило пересекать сухопутную границу России со стороны Херсонской области Украины. Такое распоряжение 28 июня подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документом вносятся поправки в распоряжение, принятое в начале пандемии коронавируса в 2020 году, согласно которому временно ограничено движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Граница между Республикой Крым и Херсонской областью стала номинальной за счет расширения пропускных коридоров и усиленного режима работы пограничных и таможенных служб, заявил на прошлой неделе замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Мелитопольская железная дорога согласует с Крымом расписание движения пассажирских поездов, которые планируется в тестовом режиме запустить с 1 июля, ведется организация системы продажи билетов, прорабатываются вопросы пограничного контроля пассажиров. Об этом ТАСС сообщили на прошлой неделе в ВГА Запорожской области.