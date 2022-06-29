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1 час назад

В России подешевели перелеты по стране

Свободная прессаиещё 2

В России подешевели перелеты по стране с вылетом в III квартале (июль, август, сентябрь).

В России подешевели перелеты по стране
Фото: ТАССТАСС

Как сообщают «Известия», средние цены на авиабилеты снизились на 3-4% в годовом выражении, до 7200- 8730 рублей за перелет в одну сторону.

У «Аэрофлота» стоимость билетов этим летом опустилась еще ниже — на 20% по сравнению с прошлым годом.

Цены снижаются из-за многочисленных распродаж авиакомпаний, которые пытаются выполнить поручение президента РФ и перевезти не менее 100 млн пассажиров за 2022 год. Также на цены влияют рекордные объемы выставленных в России провозных емкостей, которые пришли с закрытой «международки».

Самым топовым направлением лета из российских городов, помимо столицы, стал Сочи — пока единственный открытый аэропорт Краснодарского края. Туда оформляется каждый пятый перелет.

Из зарубежных направлений верхнюю планку держит Турция, несмотря на то, что авиабилеты в страну подорожали на 80-120%.

Ранее "СП" писала, что Федеральное агентство воздушного транспорта России сообщило о том, что аэропорты в 11 южных российских городах не откроются 30 июня: запрет на полёты в них продлён до 6 июля.

Общество,Аэрофлот,Росавиация,
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