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1 час назад

Оружие в России официально стало источником повышенной опасности

Елена Прошина

Оружие в России, согласно закону, становится источником повышенной опасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на изменения в федеральный закон «Об оружии», которые вступили в силу 29 июня.

Оружие в РФ официально стало источником повышенной опасности
Фото: ТАССТАСС

«После слова "Оружие" дополнить словами "является источником повышенной опасности», — следует из документа.

Также вводятся несколько новых понятий: «спусковой механизм», «переделка оружия», «гладкоствольное огнестрельное оружие», «ударный механизм».

Минимальный возраст, с которого россияне смогут купить некоторые виды оружия, повысился с 18 лет до 21 года. Тем, кому нет 21 года, отныне не смогут приобрести охотничье, а также огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны.

Чтобы купить оружие до 21 года, россиянину потребуется пройти военную службу либо состоять на ней. Помимо этого, возрастной ценз обошел граждан, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции.

Кроме того, новое требование не относится к представителям коренных малочисленных народов, занимающихся традиционными промыслами, а также к гражданам, связанных профессиональной деятельностью с охотой. Также под исключение попали работники юридических лиц с особыми уставными задачами.

Право на приобретение газового, спортивного, охотничьего гладкоствольного и нарезного оружия для занятий спортом, сигнального, а также холодного клинкового оружия по-прежнему есть у россиян, достигшие 18 лет.

С 29 июня владельцы оружия в России теперь должны уведомлять Росгвардию о его утере или хищении не позднее суток с этого момента. Ранее такая норма в российском законодательстве не содержалась.

Общество,Росгвардия,
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