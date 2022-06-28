В России изменили правила регистрации места рождения детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении детей место жительства родителей, а не их фактического появления на свет. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

Законопроект распространяется только на детей, родившихся в России. Изначально он должен был касаться родителей, проживающих в небольших городских поселениях, округах и муниципалитетах, численность которых не превышает 50 тысяч человек, поскольку в них статистика рождаемости равна нулю из-за отсутствия родильных отделений в местных больницах. Однако в окончательном варианте решили разрешить регистрировать детей по месту жительства родителей независимо от вида муниципалитета и количества граждан, проживающих в нем. Закон вступил в силу с 28 июня.