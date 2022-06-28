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10 часов назад

В России изменили правила регистрации места рождения детей

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении детей место жительства родителей, а не их фактического появления на свет. Соответствующий документ опубликовали на портале правовой информации.

В России изменили правила регистрации места рождения детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Законопроект распространяется только на детей, родившихся в России. Изначально он должен был касаться родителей, проживающих в небольших городских поселениях, округах и муниципалитетах, численность которых не превышает 50 тысяч человек, поскольку в них статистика рождаемости равна нулю из-за отсутствия родильных отделений в местных больницах. Однако в окончательном варианте решили разрешить регистрировать детей по месту жительства родителей независимо от вида муниципалитета и количества граждан, проживающих в нем. Закон вступил в силу с 28 июня.

Напомним, что до сих пор в России действовали нормы от 1997 года. Согласно им, в записи акта о рождении указывалось фактическое место рождения ребенка.

Общество,Законопроекты,Владимир Путин,
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