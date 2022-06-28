Российская колония захотела купить еще один водный банан

Исправительная колония №7 в Башкирии объявила новый тендер на закупку двух шестиместных водных бананов. В предыдущий раз там также хотели приобрести «банан», но один. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную площадку госзакупок «Березка».

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В описании закупки лота отмечается, что надувные буксируемые шестиместные водные аттракционы хотят приобрести для базы отдыха «Дубрава», которая закреплена за колонией. Бананы намерены использовать «для оказания возмездных услуг отдыхающим».

Цена закупки составляет 116,3 тысячи рублей, дата ее размещения — 27 июня, срок подачи заявок до 28 июня. Заказанные аттракционы в колонии рассчитывают получить до 5 июля. К бананам должны идти электрический насос, набор переходников, чехол, ремкомплект и механическая помпа. Гарантия у них должна быть не менее года, материал — ПВХ плотностью 700-850 грамма на квадратный метр.