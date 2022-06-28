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13 часов назад

Российская колония захотела купить еще один водный банан

Елена Прошина

Исправительная колония №7 в Башкирии объявила новый тендер на закупку двух шестиместных водных бананов. В предыдущий раз там также хотели приобрести «банан», но один. Об этом сообщает РБК со ссылкой на электронную площадку госзакупок «Березка».

Российская колония захотела купить еще один водный банан
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В описании закупки лота отмечается, что надувные буксируемые шестиместные водные аттракционы хотят приобрести для базы отдыха «Дубрава», которая закреплена за колонией. Бананы намерены использовать «для оказания возмездных услуг отдыхающим».

Цена закупки составляет 116,3 тысячи рублей, дата ее размещения — 27 июня, срок подачи заявок до 28 июня. Заказанные аттракционы в колонии рассчитывают получить до 5 июля. К бананам должны идти электрический насос, набор переходников, чехол, ремкомплект и механическая помпа. Гарантия у них должна быть не менее года, материал — ПВХ плотностью 700-850 грамма на квадратный метр.

Российская колония объявила тендер на закупку банана для катания

Ранее, 22 июня, колония уже объявляла тендер на покупку шестиместного водного банана, но затем отменила аукцион. Произошедшее объясняли в Башкирии тем, что властям региона не понравился разразившийся вокруг этого скандал.

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