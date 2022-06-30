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1 час назад

В России изменят правила получения медпомощи по ОМС

Lenta.ruиещё 2

В России с 1 июля вступят в силу изменения в законе об обязательном медицинском страховании. Получить медицинскую помощь можно будет без предъявления полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

В России изменят правила получения медпомощи по ОМС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту документа, теперь при обращении за медпомощью пациенты смогут «предъявить по своему выбору полис обязательного медицинского страхования на материальном носителе или документ, удостоверяющий личность (для детей в возрасте до 14 лет — свидетельство о рождении)».

На данный момент россияне должны предоставлять полис обязательного медицинского страхования при обращении за медицинской помощью. Исключения из правил составляют случаи оказания экстренной медпомощи.

Ранее заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин заявил, что в ряде частных клиник можно не платить за услуги при предъявлении полиса ОМС.

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