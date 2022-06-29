Названы самые популярные у россиян города Черногории

«Будва — это апогей всего туристического потока. Город-курорт, город-праздник. Я бы никогда не стал покупать недвижимость в Будве и не буду рекомендовать ее своим клиентам, если только это не инвестиционная задача. Сейчас Бар — самое доступное для россиян и русскоязычных жилье. Это такие своего рода спальные районы Черногории. Ну, и Герцег-Нови — срез для более обеспеченных и четко понимающих, чего они хотят, людей», — объяснил Алексей Швырков.