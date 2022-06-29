В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
12 часов назад

Названы самые популярные у россиян города Черногории

Lenta.ruиещё 2

С мая по июнь 2022 года среди городов Черногории больше всего запросов от россиян о покупке недвижимости пришлось на Будву. Об этом говорится в материалах агентства Alexey Shvyrkov Realty, предоставленных «Ленте.ру».

Названы самые популярные у россиян города Черногории
Фото:  Ender Vatan / Unsplash Ender Vatan / Unsplash

По данным компании, интерес россиян к жилью в Черногории охватывает 12 городов и населенных пунктов. Будву назвали самым популярным городом, так как на нее пришлось 28,6 процента запросов. ниже в рейтинге расположился город Бар с показателем в 23,7 процентов. Топ-3 списка замкнул Герцег-Нови — его доля достигла 9,2 процента.

Эксперты компании отметили, что города отличаются по инфраструктуре и соответствуют разным запросам покупателей.

«Будва — это апогей всего туристического потока. Город-курорт, город-праздник. Я бы никогда не стал покупать недвижимость в Будве и не буду рекомендовать ее своим клиентам, если только это не инвестиционная задача. Сейчас Бар — самое доступное для россиян и русскоязычных жилье. Это такие своего рода спальные районы Черногории. Ну, и Герцег-Нови — срез для более обеспеченных и четко понимающих, чего они хотят, людей», — объяснил Алексей Швырков.

Ранее в агентстве выяснили, что к концу апреля 2022 года среди россиян больше всего запросов на покупку недвижимости в Черногории отправляли жители Москвы. Вторую строчку рейтинга покупателей заняли жители Санкт-Петербурга. Топ-3 замкнули два города — Новосибирск и Екатеринбург.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители