Александр Масляков вернулся на сцену КВН

Телеведущий Александр Масляков вернулся на сцену «Клуба веселых и находчивых» после перенесенного коронавируса. Об этом ТАСС заявил сын телеведущего Александр Масляков - младший.

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«Александр Васильевич действительно вернулся на сцену КВН», - заметил он.

На сайте «Клуба веселых и находчивых» отмечается, что сегодня в ММЦ «Планета КВН» будет сыграна четвертая игра 1/8 финала Высшей лиги КВН. В ней примут участие команды «Город N», «Полуостров», «Поэтессы», «Столик», «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова».