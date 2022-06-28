Александр Масляков вернулся на сцену КВН

Телеведущий Александр Масляков вернулся на сцену «Клуба веселых и находчивых» после перенесенного коронавируса. Об этом ТАСС заявил сын телеведущего Александр Масляков - младший.
«Александр Васильевич действительно вернулся на сцену КВН», - заметил он.
На сайте «Клуба веселых и находчивых» отмечается, что сегодня в ММЦ «Планета КВН» будет сыграна четвертая игра 1/8 финала Высшей лиги КВН. В ней примут участие команды «Город N», «Полуостров», «Поэтессы», «Столик», «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова».
В начале февраля Масляков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией и пропустит первые игры нового сезона КВН. Он добавил, что КВН не может остаться без ведущего, а потому на его роль станут приглашать известных квнщиков и людей, «не чужих нашей игре, передаче».
Позднее стало известно, что к участию в новом сезоне приглашены Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.