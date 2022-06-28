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18 минут назад

В Дагестане пройдет гастрономический фестиваль

Lenta.ru

В Махачкале в начале июля пройдет фестиваль гастрономического туризма Foodstreetfest — 2022. Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале.

В Махачкале пройдет фестиваль гастрономического туризма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В предстоящие выходные, с 1 по 3 июля, в нашей столице состоится Фестиваль решений в области туризма, общественного питания и производства высококачественной, экологически чистой сельскохозяйственной продукции», — рассказал глава города.

В мероприятии примут участие рестораны, кафе и другие заведения общественного питания, производители экологичной, натуральной сельхозпродукции, операторы туриндустрии, работающие в Дагестане.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдет III Международный кулинарный чемпионат VISIT DAGESTAN — 2022, в ходе которого жители и гости города смогут принять участие в мастер-классах итальянской, узбекской, маврикийской и турецкой кухонь.

Ранее стало известно, что одно из старейших в России предприятий по производству коньяка — Кизлярский коньячный завод в Дагестане — запустил экскурсии для туристов. Отдыхающие смогут попасть на завод как в составе группы, так и самостоятельно.

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