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16 минут назад

Александр Масляков вернулся на сцену КВН

ТАССиещё 3

Телеведущий Александр Масляков вернулся на сцену "Клуба веселых и находчивых" (КВН) и будет присутствовать в новых играх текущего сезона. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал сын Маслякова - телеведущий Александр Масляков - младший.

Александр Масляков вернулся на сцену КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Александр Васильевич действительно вернулся на сцену КВН", - сказал он.

На официальном сайте "Клуба веселых и находчивых" также появилась информация о новых играх 1/8 финала Высшей лиги КВН. Третья игра прошла 24 июня, членами жюри в ней стали генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Валдис Пельш и Вадим Галыгин, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, шоумен Виктор Васильев. Ведущий - Александр Масляков. Четвертая игра пройдет 28 июня.

Ранее, в начале февраля, Масляков в видеообращении в Instagram-аккаунте Клуба сообщал, что заболел ковидом, из-за чего не сможет присутствовать на первых играх нового сезона, поэтому несколько выпусков проведут люди, "не чужие игре". Александр Масляков-младший, в свою очередь, уточнял ТАСС, что ведущими игр 1/8 финала выступят шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский.

В 1964 году Масляков вместе со Светланой Жильцовой стал соведущим юмористической передачи-игры "Клуб веселых и находчивых". В 1971 году программа была закрыта руководством Гостелерадио СССР. Масляков вел передачи "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята", "Песня года". В 1986 году передача "Клуб веселых и находчивых" была возрождена, Масляков вновь стал ведущим программы.

Общество,Светлана Жильцова,Вадим Галыгин,Алексей Ягудин,Константин Эрнст,Иван Ургант,Андрей Бурковский,Дмитрий Хрусталев,Виктор Васильев,Валдис Пельш,Дмитрий Нагиев,Александр Масляков,Первый канал,
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