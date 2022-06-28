Александр Масляков вернулся на сцену КВН

Телеведущий Александр Масляков вернулся на сцену "Клуба веселых и находчивых" (КВН) и будет присутствовать в новых играх текущего сезона. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал сын Маслякова - телеведущий Александр Масляков - младший.

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"Александр Васильевич действительно вернулся на сцену КВН", - сказал он.

Ранее, в начале февраля, Масляков в видеообращении в Instagram-аккаунте Клуба сообщал, что заболел ковидом, из-за чего не сможет присутствовать на первых играх нового сезона, поэтому несколько выпусков проведут люди, "не чужие игре". Александр Масляков-младший, в свою очередь, уточнял ТАСС, что ведущими игр 1/8 финала выступят шоумены Дмитрий Нагиев, Дмитрий Хрусталев, Иван Ургант и актер Андрей Бурковский.