Ветеринар из Бурятии обнаружил на трассе возле иркутского поселка Слюдянка коров, которые паслись около жилого дома, среди животных был теленок, на спине у которого выросла пятая нога. Он снял теленка на видео. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Утро Бурятия» .

Такие аномалии случаются когда в утробе эмбрионы близнецов сращиваются и один поглощает другого. Пятая нога теленка на видео ни что иное, как нога его близнеца-паразита, который не смог развиться в полноценного теленка. Внутри также могут быть обнаружены лишние внутренние органы. Сказывается ли такая аномалия на качество мяса или молока сельскохозяйственных животных неизвестно.