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18 часов назад

Ветеринар обнаружил теленка с пятой ногой. Видео

Александр Кузьмин

Ветеринар из Бурятии обнаружил на трассе возле иркутского поселка Слюдянка коров, которые паслись около жилого дома, среди животных был теленок, на спине у которого выросла пятая нога. Он снял теленка на видео. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Утро Бурятия».

Врач признался, что ни разу в своей практике не встречал подобной аномалии.

«В цирке такую корову видел много лет назад, в жизни впервые», — рассказал автор видео.

Такие аномалии случаются когда в утробе эмбрионы близнецов сращиваются и один поглощает другого. Пятая нога теленка на видео ни что иное, как нога его близнеца-паразита, который не смог развиться в полноценного теленка. Внутри также могут быть обнаружены лишние внутренние органы. Сказывается ли такая аномалия на качество мяса или молока сельскохозяйственных животных неизвестно.

Общество,Видео,
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