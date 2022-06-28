Россиян призвали отказаться от поездок в Эстонию

Министерство иностранных дел России рекомендовало гражданам отказаться от поездок в Эстонию «в связи с откровенно враждебным отношением» властей страны к РФ. Об этом сообщает ТАСС.
В МИД добавили, что Таллин с объявил о введении с 10 июля запрета на ввоз ряда товаров в Эстонию, а также запретил вывозить из страны некоторые товары и наличную валюту.
«Наказание за "контрабанду" предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок - до трех лет одному лицу и до пяти лет группе лиц. Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций - нанести удар по рядовым российским гражданам», - подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам Запада придется «потерпеть» чтобы дождаться эффекта от антироссийских санкций. По ее мнению, в РФ все еще высокий уровень поддержки президента Владимира Путина.