Россиян призвали отказаться от поездок в Эстонию

«Наказание за "контрабанду" предусматривает как денежный штраф, так и тюремный срок - до трех лет одному лицу и до пяти лет группе лиц. Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций - нанести удар по рядовым российским гражданам», - подчеркнули в ведомстве.