Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых участках

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволяет разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках, а также упрощает оформление подобных территорий в долевую собственность. Об этом сообщает «Прайм».

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Так, первоначальная редакция документа упрощала процедуру передачи земельных участков пользования в общедолевую собственность и исключала необходимость получать согласие всех владельцев участков в границах товарищества. В рамках второго чтения парламент поддержал ряд поправок, которые допускают использовать территории для выращивания птицы и кроликов для собственных нужд.

При этом требуется соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Также возможность разведения животных должна быть предусмотрена градостроительным регламентом территории.