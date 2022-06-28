В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
19 часов назад

Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых участках

Елена Прошина

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который позволяет разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках, а также упрощает оформление подобных территорий в долевую собственность. Об этом сообщает «Прайм».

Россиянам разрешили разводить кур и кроликов на садовых участках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, первоначальная редакция документа упрощала процедуру передачи земельных участков пользования в общедолевую собственность и исключала необходимость получать согласие всех владельцев участков в границах товарищества. В рамках второго чтения парламент поддержал ряд поправок, которые допускают использовать территории для выращивания птицы и кроликов для собственных нужд.

При этом требуется соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Также возможность разведения животных должна быть предусмотрена градостроительным регламентом территории.

Также для снижения затрат товариществ садоводов и огородников закон совершенствует процедуру образования участков – больше для этого не требуется документация по планировке территории. Кроме того, товарищества больше не обязаны разрабатывать подобный план – его необходимость будет определяться собранием членов общества.

Общество,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители