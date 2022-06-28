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19 часов назад

Мужчина прокатился на сапборде по подтопленной Находке: видео

Александр Кузьмин

Из-за обильных осадков в Приморском крае дороги некоторых населенных пунктов оказались подтопленными. Чтобы справиться с последствиями мощных ливней во Владивостоке, рабочим пришлось временно открыть решетки ливневых канализаций.

Не обошла стороной непогода и Находку. Там дороги превратились в реки. На одной из улиц был замечен мужчина, который передвигался на сапборде. Снятые очевидцами кадры опубликованы в Telegram-канале «Погода 25 регион».

«Сегодня в некоторых районах края такой транспорт актуален!» – отмечается в публикации.

В СМИ предположили, что любитель водных прогулок оказался курьером, поскольку рядом с ним заметили предмет, похожий на термосумку.

Общество,Погода,Видео,
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