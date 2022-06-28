Из-за обильных осадков в Приморском крае дороги некоторых населенных пунктов оказались подтопленными. Чтобы справиться с последствиями мощных ливней во Владивостоке , рабочим пришлось временно открыть решетки ливневых канализаций.

Не обошла стороной непогода и Находку. Там дороги превратились в реки. На одной из улиц был замечен мужчина, который передвигался на сапборде. Снятые очевидцами кадры опубликованы в Telegram-канале «Погода 25 регион».