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13 минут назад

В России обнаружили новый штамм конго-крымской лихорадки

Елена Прошина

На юге России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сеченовский университет.

В России обнаружили новый штамм конго-крымской лихорадки
Фото: ТАССТАСС

В исследовании новой линии вируса принимали участие сотрудники Сеченовского Университета, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и ЦНИИ эпидемиологии Роспотребзнадзора.

Отмечается, что вирус конго-крымской геморрагической лихорадки распространен в ряде стран Африки, на Балканах, Ближнем Востоке и в некоторых странах Азии. Вместе с тем, встречается он и на юге европейской части России. Она передается людям от клещей и домашнего скота, а от человека к человеку – при тесном контакте с кровью и другими биологическими жидкостями

«Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии "Европа-3" (шесть образцов)», - рассказали ученые.

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Риск тяжелого течения и смерти при инфицировании линией «Европа-1» выше, чем при африканской разновидности. В свою очередь, ученые будут изучать линию «Европа-3», чтобы оценить ее генетическое разнообразие и распространение в России.

Общество,Роспотребнадзор,
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