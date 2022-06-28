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2 часа назад

В России обнаружили новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки

Lenta.ruиещё 6

Российские специалисты обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) на юге страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета во вторник, 28 июня, пишет РИА Новости.

В России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вирус ККГЛ получил широкое распространение в ряде африканских стран, на Балканах, на Ближнем Востоке, а также в некоторых государствах Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он передается людям в основном от клещей и домашнего скота.

От человека человеку он может передаваться при тесном контакте с кровью, выделениями или другими биологическими жидкостями, пояснили специалисты Сеченовского университета.

Общество,ВОЗ,
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