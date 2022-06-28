В России обнаружен новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки

Российские специалисты обнаружили новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ) на юге страны. Об этом со ссылкой на пресс-службу Сеченовского университета во вторник, 28 июня, пишет РИА Новости.

Вирус ККГЛ получил широкое распространение в ряде африканских стран, на Балканах, на Ближнем Востоке, а также в некоторых государствах Азии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он передается людям в основном от клещей и домашнего скота.