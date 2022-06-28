В Белгороде два местных жителя уже 4-й день сидят на диване ради победы в конкурсе. Мужчины состязаются в стойкости, чтобы в качестве приза получить данный предмет мебели. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры с места событий.