В Белгороде два местных жителя уже 4-й день сидят на диване ради победы в конкурсе. Мужчины состязаются в стойкости, чтобы в качестве приза получить данный предмет мебели. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались кадры с места событий.
Конкурс «Диван за выдержку» организовал местный мебельный магазин. Он стартовал в минувшую субботу. Главный трофей – тот самый диван, на котором сидят его участники. По данным источника, его стоимость составляет примерно 90 тысяч рублей. Ранее полиция сняла с дистанции 13-летнего мальчика, поскольку по условиям соревнования нельзя отлучиться даже в туалет.