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1 час назад

Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили до 6 июля

Елена Прошина

Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили до 6 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для полетов будут по-прежнему недоступны аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, что впервые ограничения на полеты были введены после начала спецоперации РФ на Украине. Изначально меры предосторожности действовали до 2 марта, однако в последующем Росавиация неоднократно их продляла.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что в Россию летают 32 зарубежные авиакомпании из 22 стран, а российские авиакомпании выполняют полеты в 11 стран. Он также отметил, что авиакомпании РФ перевели самолеты в российский реестр и перестраховались.

Общество,Виталий Савельев,Минтранс РФ,Росавиация,
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