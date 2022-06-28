Дерипаска призвал выпускников работать в России

Миллиардер Олег Дерипаска на церемонии вручения дипломов Высшей школы бизнеса МГУ обратился к выпускникам с призывом не уезжать из России. Его слова приводит РБК.

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Бизнесмен рассказал, что во время окончания им университета, ситуация была понятна: развивалась торговля с Европой, и к 2003 году Россия синхронизировала отношения с партнерами, выстроила логистику и систему расчетов. При этом сейчас канал с Европой закрыт на 75 процентов, заверил Дерипаска.

«Не нужно туда стремиться. Все, кто уехал, из тех, кто хочет работать, они будут вынуждены вернуться. Это ошибочная стратегия», — посоветовал миллиардер.