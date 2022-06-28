В Севастополе рассказали о работе ярмарки «Народная», которая будет открыта с 30 июня 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в Подмосковье в июле пройдёт около 130 ярмарок. На них свою продукцию представят фермеры, монастырские хозяйства и предприниматели из 39 регионов.