В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
14 часов назад

Самолет с туристами из РФ, задержавшимися в Египте, прилетел в Москву

Москва24иещё 2

Самолет с туристами из России, который задержался в египетском Шарм-эш-Шейхе на шесть дней, приземлился в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Задержанный в Египте самолет с туристами прилетел в Москву
Фото: ТАССТАСС

Одна из туристок рассказала, что изначально должна была вылететь в Москву 23 июня на самолете египетской компании EgyptAir, однако ее и других отдыхающих отвезли в аэропорт только 27 июня. По словам женщины, их планировали отправить на родину рейсом российской авиакомпании IFly, но его вылет был также отложен по техническим причинам.

В пресс-службе туристической компании Fun&Sun сообщили, что дата вылета российских туристов из Шарм-эш-Шейха была перенесена из-за внесения изменений в полетную программу. В то же время в IFly заявили, что задержка произошла в связи с технической неисправностью самолета.

В аэропорту Шарм-эш-Шейха, в свою очередь, отметили, что рейс F7 4710 вылетел в российскую столицу в 01:30 по местному времени (02:30 по московскому времени).

"Да, прилетели в Москву в аэропорт Внуково. Самолет был полностью заполнен", – подтвердила одна из пассажирок.

Ранее был отменен вылет рейса "Аэрофлота" из Коломбо в Москву. Причиной стало требование ирландского лизингодателя. В результате на Шри-Ланке застряли около 200 пассажиров "Аэрофлота". Они были размещены в местных гостиницах. 4 и 5 июня всех пассажиров доставили в Москву.

Общество,Аэропорт Шарм-эш-Шейх,Международный аэропорт Внуково,EgyptAir,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители