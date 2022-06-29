Задержанный в Египте самолет с туристами прилетел в Москву

Самолет с туристами из России, который задержался в египетском Шарм-эш-Шейхе на шесть дней, приземлился в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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Одна из туристок рассказала, что изначально должна была вылететь в Москву 23 июня на самолете египетской компании EgyptAir, однако ее и других отдыхающих отвезли в аэропорт только 27 июня. По словам женщины, их планировали отправить на родину рейсом российской авиакомпании IFly, но его вылет был также отложен по техническим причинам.

В пресс-службе туристической компании Fun&Sun сообщили, что дата вылета российских туристов из Шарм-эш-Шейха была перенесена из-за внесения изменений в полетную программу. В то же время в IFly заявили, что задержка произошла в связи с технической неисправностью самолета.

В аэропорту Шарм-эш-Шейха, в свою очередь, отметили, что рейс F7 4710 вылетел в российскую столицу в 01:30 по местному времени (02:30 по московскому времени).

"Да, прилетели в Москву в аэропорт Внуково. Самолет был полностью заполнен", – подтвердила одна из пассажирок.