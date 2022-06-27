Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором говорится, что 2023 год в России станет Годом педагога и наставника, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Глава государства также поручил правительству РФ в трехмесячный срок сформировать оргкомитет и обеспечить создание и утверждение плана основных мероприятий.

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В целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность, постановляю: провести в 2023 году в Российской Федерации Год педагога и наставника, — говорится в документе.

Ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков рассказал, что в России разрабатывается программа школьных классных часов по общественно-политической тематике. Она рассчитана на 32 недели, то есть на учебный год.