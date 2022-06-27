Калининградский зоопарк запустил первый в стране гид дополненной реальности

Калининградский зоопарк запустил для посетителей проект виртуального помощника в виде мобильного приложения с элементами дополненной реальности — это первый подобный гид в России. Об этом пишет «Интерфакс».

Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка Пресс-служба Калининградского зоопарка

По словам директора зоопарка Светланы Соколовой, приложение поможет посетителям выбрать и самостоятельно составить удобный маршрут, узнать подробности о животных или послушать аудиогид в исполнении известного российского ведущего Николая Дроздова.

Уточняется, что разработкой приложения занималась калининградская IT-компания "Медиапарк".

«Оно разработано в рамках проекта "Ольштынек — Калининград — от общей истории к будущему партнерству", который стал победителем грантового конкурса Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 годы», — рассказала Соколова.

Виртуальный помощник также позволит посетителям увидеть, как выглядели исторические объекты Восточнопрусского этнографического музея под открытым небом, который в довоенное время находился на месте зоопарка.