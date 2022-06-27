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30 минут назад

Зоопарк Калининграда запустил первый в стране гид дополненной реальности

Lenta.ru

Калининградский зоопарк запустил для посетителей проект виртуального помощника в виде мобильного приложения с элементами дополненной реальности — это первый подобный гид в России. Об этом пишет «Интерфакс».

Калининградский зоопарк запустил первый в стране гид дополненной реальности
Фото: Пресс-служба Калининградского зоопаркаПресс-служба Калининградского зоопарка

По словам директора зоопарка Светланы Соколовой, приложение поможет посетителям выбрать и самостоятельно составить удобный маршрут, узнать подробности о животных или послушать аудиогид в исполнении известного российского ведущего Николая Дроздова.

Уточняется, что разработкой приложения занималась калининградская IT-компания "Медиапарк".

«Оно разработано в рамках проекта "Ольштынек — Калининград — от общей истории к будущему партнерству", который стал победителем грантового конкурса Программы приграничного сотрудничества Россия-Польша 2014-2020 годы», — рассказала Соколова.

Виртуальный помощник также позволит посетителям увидеть, как выглядели исторические объекты Восточнопрусского этнографического музея под открытым небом, который в довоенное время находился на месте зоопарка.

Ранее в июне самцу полярной совы по кличке Нансен, который живет в Калининградском зоопарке, привезли подругу из Москвы. Спустя 21 день, после того как у самки возьмут все анализы и она пройдет карантин, птиц поселят вместе — им построят новый просторный авиарий, где они смогут свободно летать.

Общество,Светлана Соколова,Николай Дроздов,
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