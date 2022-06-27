В России создадут «черные списки» блогеров

Ассоциация блогеров и агентств России начала работу над созданием «черных списков» участников данной сферы. Об этом сообщил сооснователь организации Максим Перлин. Его слова приводит ТАСС.

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Перлин отметил, что списки затронут не только блогеров, но и недобросовестные агентства и клиентов. Попадать они в них будут по футбольной системе — желтых и красных карточек: каждый участник сферы может получить три предупреждения за «некрасивое поведение» до того, как с ним полностью перестанут работать члены ассоциации.