В России создадут «черные списки» блогеров

Ассоциация блогеров и агентств России начала работу над созданием «черных списков» участников данной сферы. Об этом сообщил сооснователь организации Максим Перлин. Его слова приводит ТАСС.
Перлин отметил, что списки затронут не только блогеров, но и недобросовестные агентства и клиентов. Попадать они в них будут по футбольной системе — желтых и красных карточек: каждый участник сферы может получить три предупреждения за «некрасивое поведение» до того, как с ним полностью перестанут работать члены ассоциации.
В частности, по словам Перлина, в черные списки могут быть занесены блогеры, нарушившие закон, если это юридически докажут. Сооснователь ассоциации уверен, что black-листы станут этическим кодексом и рычагом влияния на всех участников сферы, которых до сих пор не существовало.