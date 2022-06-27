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31 минуту назад

В России создадут «черные списки» блогеров

Елена Прошина

Ассоциация блогеров и агентств России начала работу над созданием «черных списков» участников данной сферы. Об этом сообщил сооснователь организации Максим Перлин. Его слова приводит ТАСС.

В России создадут «черные списки» блогеров
Фото: ТАССТАСС

Перлин отметил, что списки затронут не только блогеров, но и недобросовестные агентства и клиентов. Попадать они в них будут по футбольной системе — желтых и красных карточек: каждый участник сферы может получить три предупреждения за «некрасивое поведение» до того, как с ним полностью перестанут работать члены ассоциации.

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В частности, по словам Перлина, в черные списки могут быть занесены блогеры, нарушившие закон, если это юридически докажут. Сооснователь ассоциации уверен, что black-листы станут этическим кодексом и рычагом влияния на всех участников сферы, которых до сих пор не существовало.

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