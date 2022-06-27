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42 минуты назад

В Белгороде проверяют семью подростка, который просидел трое суток около ТЦ ради выигрыша дивана

Газета.Ru

В СМИ появилась информация о том, что в конкурсе ТЦ, где диван достается в подарок тому, кто дольше на нем просидит, участвует подросток. Этим обстоятельством заинтересовались в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В Белгороде проверяют семью подростка, сидящего 3 дня на диване ради выигрыша
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы выяснили, что это семья из Белгородского района, ребенок с матерью. Комиссия по делам несовершеннолетних отправилась на место. Сигнал к ним поступил, комиссия выехала с проверкой», — сообщили изданию в администрации города.

Как отметили в администрации торгового центра, за 13-летним мальчиком приглядывает мать. Она сидит в машине на парковке.

Отмечается, что по правилам конкурса участники не могут встать с дивана даже для посещения туалета. Мальчик сидит уже третий день.

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