В Белгороде проверяют семью подростка, сидящего 3 дня на диване ради выигрыша

В СМИ появилась информация о том, что в конкурсе ТЦ, где диван достается в подарок тому, кто дольше на нем просидит, участвует подросток. Этим обстоятельством заинтересовались в комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».