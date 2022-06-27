Артисты «Сферы» выступили в госпитале для военнослужащих-участников СВО

Коллектив Московского драматического театра «Сфера» провел творческую встречу с участниками российской специальной операции на Украине, проходящими лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве. Таким образом артисты присоединились к акции Министерства обороны России «Лучшим воинам мира».

Фото: трк "Звезда" трк "Звезда"

«Спасибо вам за ваше мужество. Спасибо за то, что с честью выполняете свой долг. Хочу пожелать вам скорейшего выздоровления», - сказал Александр Коршунов, обращаясь к военнослужащим.

Коллектив театра прочитал стихи, исполнил известные песни и частушки. В завершение артисты выразили слова благодарности за героизм проявленный в ходе выполнения специальной операции.

По словам главного режиссера театра «Сфера», это уже третий подобный визит в госпиталь Бурденко. Александр Коршунов отметил, что ему радостно видеть, как у раненых бойцов поднимается настроение.

«Я чувствую, что это очень нужно. Театр существует для того, чтобы поддерживать, лечить человеческие души, чтобы поднять настроение, чтобы помочь бороться с трудностями», - отметил Александр Коршунов.