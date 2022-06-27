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30 минут назад

Артисты театра «Сфера» выступили в госпитале Бурденко перед участниками спецоперации

ТК «Звезда»иещё 1

Коллектив Московского драматического театра «Сфера» провел творческую встречу с участниками российской специальной операции на Украине, проходящими лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко в Москве. Таким образом артисты присоединились к акции Министерства обороны России «Лучшим воинам мира».

Артисты «Сферы» выступили в госпитале для военнослужащих-участников СВО
Фото: трк "Звезда"трк "Звезда"

Поддержать военнослужащих приехал главный режиссер театра, народный артист России Александр Коршунов. Также встретиться с ранеными бойцами прибыли актеры Екатерина Ишимцева, Валентина Абрамова, Ирина Померанцева, Виктория Склянченкова, Елена Ялова и лауреат международных и всероссийских конкурсов баянистов и исполнителей на народных инструментах Максим Нехорошков.

«Спасибо вам за ваше мужество. Спасибо за то, что с честью выполняете свой долг. Хочу пожелать вам скорейшего выздоровления», - сказал Александр Коршунов, обращаясь к военнослужащим.

Коллектив театра прочитал стихи, исполнил известные песни и частушки. В завершение артисты выразили слова благодарности за героизм проявленный в ходе выполнения специальной операции.

По словам главного режиссера театра «Сфера», это уже третий подобный визит в госпиталь Бурденко. Александр Коршунов отметил, что ему радостно видеть, как у раненых бойцов поднимается настроение.

«Я чувствую, что это очень нужно. Театр существует для того, чтобы поддерживать, лечить человеческие души, чтобы поднять настроение, чтобы помочь бороться с трудностями», - отметил Александр Коршунов.

Напомним, ранее в рамках акции «Лучшим воинам мира» в госпитале Бурденко выступила белорусская группа «Аура». Также в медицинском учреждении устраивали для военнослужащих концерт в честь Дня Победы.

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