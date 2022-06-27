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48 минут назад

Во Владивостоке откроется уличная выставка лучших фотографий

Lenta.ru

Уличная фотовыставка «Посмотри на Владивосток» откроется 2 июля в столице Приморья. Соответствующую информацию публикует KP.RU.

Во Владивостоке откроется уличная выставка лучших фотографий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно материалу, в качестве подарка городу авторы представят 162 лучшие фотографии по итогам десятой ежегодной премии Look at Vladivostok. Отмечается, что посмотреть снимки, на которых запечатлены памятные места населенного пункта, все желающие смогут бесплатно на пешеходной части улицы Адмирала Фокина.

Известно, что экспозицию проведут на деньги, полученные благодаря гранту от правительства Приморского края в конкурсе «Твой проект» и при поддержке администрации Владивостока. За день до открытия выставки в зале «Меридиан» кинотеатра «Океан» состоится торжественная церемония награждения победителей премии Look at Vladivostok.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области открылась выставка о визитных карточках. В экспозиции показаны дамские и семейные визитки, а также визитные карточки студентов, служащих, делопроизводителей и представителей интеллигенции. На старых визитных карточках было много разных шрифтов, и делались они на тисненой бумаге. Экспозиция будет открыта до 28 июля.

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