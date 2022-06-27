Во Владивостоке откроется уличная выставка лучших фотографий

Уличная фотовыставка «Посмотри на Владивосток» откроется 2 июля в столице Приморья. Соответствующую информацию публикует KP.RU.

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Согласно материалу, в качестве подарка городу авторы представят 162 лучшие фотографии по итогам десятой ежегодной премии Look at Vladivostok. Отмечается, что посмотреть снимки, на которых запечатлены памятные места населенного пункта, все желающие смогут бесплатно на пешеходной части улицы Адмирала Фокина.

Известно, что экспозицию проведут на деньги, полученные благодаря гранту от правительства Приморского края в конкурсе «Твой проект» и при поддержке администрации Владивостока. За день до открытия выставки в зале «Меридиан» кинотеатра «Океан» состоится торжественная церемония награждения победителей премии Look at Vladivostok.