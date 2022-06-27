«Росприроднадзор по СЗФО просит не беспокоить животных. Кроме того, черепахи могут являться переносчиками различных инфекций. Одновременно обращаем внимание на недопустимость выпуска домашних черепах в водоемы, так как они не приспособлены к жизни в дикой природе», — подчёркивают в ведомстве.