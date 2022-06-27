В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
45 минут назад

Жара в Петербурге выгоняет черепах из воды. Видео

Александр Кузьмин

Жара в Петербурге выгоняет черепах из воды. На необычное пополнение петербургской фауны обратил внимание Росприроднадзор по СЗФО. Об этом пишет "Фонтанка".

«В Петербурге с наступлением жаркой погоды можно встретить болотную черепаху», — сообщает ведомство 27 июня.

Черепахи — холоднокровные животные и самостоятельно повысить температуру тела не могут. Они выползают на берег, чтобы получить ультрафиолет, необходимый для выработки витамина D и метаболизма кальция. Такую черепаху, в частности, заметили в начале июня у Купчинских карьеров в парке Героев-пожарных.

«Росприроднадзор по СЗФО просит не беспокоить животных. Кроме того, черепахи могут являться переносчиками различных инфекций. Одновременно обращаем внимание на недопустимость выпуска домашних черепах в водоемы, так как они не приспособлены к жизни в дикой природе», — подчёркивают в ведомстве.

Общество,Видео,Росприроднадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители