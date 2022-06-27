Жара в Петербурге выгоняет черепах из воды. На необычное пополнение петербургской фауны обратил внимание Росприроднадзор по СЗФО. Об этом пишет "Фонтанка".
«В Петербурге с наступлением жаркой погоды можно встретить болотную черепаху», — сообщает ведомство 27 июня.
Черепахи — холоднокровные животные и самостоятельно повысить температуру тела не могут. Они выползают на берег, чтобы получить ультрафиолет, необходимый для выработки витамина D и метаболизма кальция. Такую черепаху, в частности, заметили в начале июня у Купчинских карьеров в парке Героев-пожарных.
«Росприроднадзор по СЗФО просит не беспокоить животных. Кроме того, черепахи могут являться переносчиками различных инфекций. Одновременно обращаем внимание на недопустимость выпуска домашних черепах в водоемы, так как они не приспособлены к жизни в дикой природе», — подчёркивают в ведомстве.