Нерпенка на Елагином острове в Петербурге сняли на видео

«Весь день малышок охотится, а на ночь вылезает куда нибудь на берег, где его довольно часто замечают прохожие и сотрудники охраны, которые и присылают нам раз в три-четыре дня фото и видео о нерпульке. Внешне малыш выглядит на четверочку с минусом, поэтому его ловить и перевозить на Ладогу не стоит. Там ему придется заново адаптироваться к новой обстановке, а запасов жирка нерпенку для этого может и не хватить», – рассказали специалисты.