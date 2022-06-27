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1 час назад

Нерпенка на Елагином острове в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

На Елагином острове в Петербурге объявился нерпенок. Об этом накануне рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы. Малыша стали замечать еще в мае. Ночует он или на Елагином, или на Крестовском острове. Об этом пишет "Петербургский дневник".

«Весь день малышок охотится, а на ночь вылезает куда нибудь на берег, где его довольно часто замечают прохожие и сотрудники охраны, которые и присылают нам раз в три-четыре дня фото и видео о нерпульке. Внешне малыш выглядит на четверочку с минусом, поэтому его ловить и перевозить на Ладогу не стоит. Там ему придется заново адаптироваться к новой обстановке, а запасов жирка нерпенку для этого может и не хватить», – рассказали специалисты.

Нерпенка сняли на видео очевидцы и поделились записью в интернете.

«Он – прекрасен. Пусть у него все сложится хорошо», – пишут в соцсетях.

Общество,Видео,
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