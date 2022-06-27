Конкурент "Конкорда": куда исчез сверхзвуковой лайнер Ту-144

31 декабря 1968 года опытный сверхзвуковой самолет Ту-144 совершил первый полет. Советским конструкторам удалось на 2 месяца опередить своих западных конкурентов – создателей англо-французского лайнера «Конкорд».

Разработка Ту-144 началось в 1963 году. Проект нового сверхзвукового лайнера стал сложнейшей конструкторской программой в истории советского самолетостроения. Историю уникального самолета рассказали РИА Новости.

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Разработчикам пришлось решить целый ряд технических проблем в аэродинамике, создать новые смазочные и уплотнительные материалы, а также внедрить новые системы жизнеобеспечения пассажиров и экипажа. Самолет имел четыре турбореактивных двухконтурных двигателя с форсажной камерой НК-144А конструкции ОКБ Николая Кузнецова (на Ту-144Д — бесфорсажные РД-36-51А конструкции ОКБ-36 Петра Колесова).

Кабина экипажа была вписана в обводы фюзеляжа и не имела обычного выступающего фонаря. Поэтому носовая негерметизированная часть фюзеляжа с радиолокатором и антенными системами при взлете и посадке отклонялась вниз, открывая лобовые стекла кабины пилотов для визуального обзора. Для улучшения взлетно-посадочных характеристик было применено убирающееся в полете переднее горизонтальное оперение.

Все основные системы самолета имели по 4 дублера. Для управления самолетом использовалась бортовая электронно-вычислительная машина. Заход на посадку мог осуществляться автоматически в любое время суток и при любой погоде.

Постройка первого прототипа завершилась 9 октября 1968 года.

31 декабря 1968 года экипаж во главе с лётчиком-испытателем Эдуардом Еляном впервые поднял его в воздух. 5 июня 1969 года на прототипе была достигнута скорость звука, а 26 июня 1970 года он вдвое ее превысил. За проведение испытаний Ту-144 Эдуард Елян был удостоен звания Героя Советского Союза.

Первый серийный Ту-144 был собран весной 1971 года в Жуковском. В 1972 году началось производство на Воронежском авиазаводе. Всего было построено 16 самолётов. Ещё один остался недостроенным. Первый рейс серийного самолёта состоялся 20 сентября 1972 года по маршруту Москва — Ташкент — Москва.

Вскоре самолет постигла череда катастроф. 3 июня 1973 года во время демонстрационного полета на авиасалоне в Ле Бурже, на глазах у 350 тысяч зрителей лайнер внезапно перешёл в пикирование. Через несколько секунд Ту-144 рассыпался в воздухе и рухнул на находившиеся под ним жилые районы городка Гуссенвиль, расположенного в 6 километрах от аэропорта Ле-Бурже. В катастрофе погибли 14 человек — все 6 членов экипажа и 8 человек на земле.

23 мая 1978 года произошла вторая авария — улучшенный опытный вариант самолета, Ту-144Д, оснащенный усовершенствованными двигателями, совершил вынужденную посадку близ подмосковного Егорьевска по причине возгорания, вызванного разрушением одного из топливопроводов. Двое из семи находившихся на борту членов экипажа погибли.

1 июня 1978 года руководство Аэрофлота приняло решение об отмене пассажирских рейсов Ту-144. Помимо катастроф, на судьбу Ту-144 повлияла его коммерческая убыточность.

Один из усовершенствованных Ту-144Д еще некоторое время использовался на линии Москва-Хабаровск для доставки срочных грузов. В общей сложности Ту-144 совершил 102 рейса под флагом Аэрофлота, из них 55 — пассажирских.

До середины 1990-х годов самолеты Ту-144 применялись для проведения различных испытаний, а также для исследований озонового слоя атмосферы Земли, солнечных затмений, фокусированного звукового удара.

На Ту-144 тренировались космонавты, проходящие подготовку по программе «Буран».