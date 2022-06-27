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32 минуты назад

«Не нравится — уезжайте»: Газманов порвал флаг США на концерте в Воронеже

News.ru

Супруга российского эстрадного исполнителя Олега Газманова Марина рассказала об инциденте со своим мужем, который произошел на его концерте в Воронеже. По ее словам, сотрудник концертного зала водрузил американский флаг рядом со сценой, после чего певец разорвал его и «водрузил российское знамя». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Не нравится — уезжайте»: Газманов порвал флаг США на концерте в Воронеже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Марина Газманова подчеркнула, что работник зала знал механизм подъема флага и таким образом решил спровоцировать ее мужа.

В левой части концертного зала послышался выстрел и пошел дым, а российское знамя, которое находилось под самым потолком упало вниз, неожиданно вместо падающего стяга вверх взмыл американский флаг . Позже стало известно, что к провокации был причастен сотрудник концертного зала, — делится подробностями она.

По ее словам, после этого Газманов потребовал дать ему русский флаг, а затем полез на 10-метровую высоту чтобы заменить его.

Есаул российской эстрады является мастером спорта по спортивной гимнастике, еще в далекие 90-е он часто радовал своих зрителей шпагатом и сальто во время своих выступлений. Водрузив российское знамя, Газманов спустился вниз и разорвал американский стяг, — отметила супруга музыканта.

По окончании выступления Газманов заявил: «На моих концертах только российские флаги! Кому не нравится, уезжайте в Америку».

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Ранее Марина Муравьева-Газманова представила свою книгу «Единственная. Нарисовать мечту», в которой описала подробности совместной жизни с артистом. О книге она рассказала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), сопроводив публикацию откровенными фотографиями и стихотворением блогера Grappa Boy.

Общество,Марина Газманова,Олег Газманов,
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