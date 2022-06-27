Жители Белгорода трое суток сидят на диване ради 90 тысяч рублей

В Белгороде три человека уже трое суток сидят на диване — они участвуют в конкурсе «Диван за выдержку», запущенном местным магазином «Мебельный город», в котором призом станет этот предмет мебели. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По условиям конкурса, участник, который просидит на диване в холле магазина дольше всех, получит его в подарок. Сам диван – большой и стоит около 90 тыс. руб. По словам организаторов, изначально на диван сели шесть человек, но на сегодняшний день их осталось трое. С 24 июня они сидят на диване, не вставая, так как это запрещено правилами. В торговом центре изданию сообщили, что конкурсанты не отлучаются даже в туалет.