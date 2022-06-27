Исследование Rambler&Co: 40% россиян 18-45 лет причисляют себя к молодёжи

Согласно опросу около половины респондентов не считают паспортный возраст маркером молодости

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Медиахолдинг Rambler&Co провёл исследование ко Дню молодёжи, опросив интернет-пользователей об отношении к этому понятию и о том, находят ли общий язык разные поколения.

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Опрошенные россияне в возрасте 18-45 лет поделились на две большие группы независимо от «паспортного» возраста. 60% не назвали бы себя молодёжью, а 40% ещё молоды душой.

Среди «немолодёжных» респондентов 66% уверены, что могут найти общий язык с младшим поколением, пусть даже и не понимают некоторые их увлечения. 14% специально стараются быть в курсе современных трендов, чтобы оставаться на одной волне с подростками, 11% общаются только с ровесниками и людьми постарше, а 9% консерваторов считают, что молодёжь «раньше была лучше».

При этом респонденты, которые считают себя молодыми, в большинстве (78%) без труда общаются со старшими на равных. 12% признаются, что делают это только ради полезных советов, 6% не понимают людей постарше, а 4% общаются только с ровесниками или ещё более молодыми друзьями.

Чуть больше половины (54%) участников опроса не считают «паспортный» возраст причиной деления на молодёжь и не молодёжь – важны лишь ощущения самого человека. 18% называют концом молодости момент, когда начинаешь ухаживать за родителями. Для 13% такая точка невозврата – появление семьи и детей. Для 9% маркер «взрослости» – обращение по имени-отчеству, а 6% перестают считать себя молодёжью, как только становятся экономически самостоятельными.

Самой выдающейся чертой молодых людей все респонденты назвали умение обрабатывать большое количество информации (39%). На втором и третьем месте – смелость (17%) и творчество (16%). Кроме этого, среди достоинств – независимость (15%) и любознательность (13%).

Россияне также назвали главные, по их мнению, проблемы современной молодёжи. Это отсутствие целей и желаний (27%), недостаток культурного просвещения (27%), позднее взросление (19%), непонимание со стороны родителей (10%) и переизбыток информации (17%). Решать эти проблемы предложили следующим образом: скорректировать систему образования (28%), продвигать индивидуальный подход (28%), создавать больше социальных лифтов (16%), позволять чаще проявлять самостоятельность (13%), вовлекать в большее количество культурных мероприятий (11%), запустить специальные курсы для родителей (4%).

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 17 по 23 июня 2022 года, охват составил более 300 тысяч пользователей, среди которых 61% мужчин и 39% женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

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