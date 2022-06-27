Пока вы спали: «встречный удар» по ЕС и интерес Брюсселя к Балканам

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Украина вернула ЕС интерес к Балканами

В Брюсселе на фоне российской спецоперации и предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС прошел евро-балканский саммит, однако конкретных результатов на нем достигнуто не было. Эксперты уверены, что идея расширения ЕС на Балканы «пока поставлена на паузу», несмотря на интерес европейских политиков к этому региону, пишет «Коммерсант».

В свою очередь представители балканских стран негативно оценили итоги саммита. В частности, албанский премьер Эди Рама заявил, что «26 стран Евросоюза демонстрируют чудовищную импотенцию». А президент Сербии Александр Вучич не скрывал недовольства тем, что лидеры ЕС требовали от него присоединиться к санкциям против России.

ЕС «рискует столкнуться со встречным ударом»

После начала российской военной операции на Украине ЕС ввел против России шесть пакетов санкций, однако еще большее усиление санкционного давления пока под вопросом. Возможна ли нормализация отношений между Брюсселем и Москвой на текущем этапе, разбирались «Известия».

По мнению опрошенных изданием экспертов, усиливая санкции, ЕС «рискует столкнуться со встречным ударом» и, если говорить о стратегических секторах, то сейчас запретить поставки газа Евросоюз позволить себе не может. При этом, несмотря на призывы Венгрии к переговорам с Россией, в Еврокомиссии считают, что диалог с Москвой невозможен пока она «не выведет все свои войска и вооружения с территории Украины».

Российский рынок недвижимости оказался на распутье

Россияне на фоне спецоперации на Украине и роста инфляции начали искать спасения в традиционном «защитном активе» — жилье, что привело в марте к резкому росту как продаж, так и цен на недвижимость. Однако уже в апреле спрос упал в месячном выражении на 48%, в мае — еще на 22%, пишут «Известия».

Сейчас, по данным издания, рынок невидимости оказался на распутье. Его тянут в разные стороны возвращение доступной ипотеки и низкие доходы населения, которые не позволяют брать кредиты. Строительному сектору придется адаптироваться к новым временам — до тех пор пока экономика не вернется к росту, констатировали эксперты.

Россиян предложили лишать водительских прав при ухудшении здоровья

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в случае принятия которого ГИБДД сможет узнавать об ухудшении здоровья россиян и лишать их водительских прав. Об этом сообщают «Известия».

Так, Минздрав и МВД получат механизм, позволяющий обмениваться данными в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия, и сведения о выявленных при медосмотрах заболеваниях, не позволяющих водить автомобиль, будут автоматически передаваться в ГИБДД. Сейчас выявление водителей, у которых кардинально изменилось состояние здоровья, происходит исключительно по случайности, отмечают специалисты.

Российское золото поставят под запрет

Великобритания, США, Япония и Канада для усиления санкционного давления на Россию объявили об отказе от закупок российского золота. Страны ЕС пока еще рассматривают этот вопрос, сообщает «Коммерсант».