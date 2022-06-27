Африканское пекло: в России стоит аномальная жара

Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах страны. В Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской областях столбики термометров поднялись до плюс 30-33°C. Аномально жарко также в регионах Сибири и Дальнего Востока.