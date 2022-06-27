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1 час назад

Африканское пекло: в России стоит аномальная жара

Газета.Ru

Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах страны. В Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской областях столбики термометров поднялись до плюс 30-33°C. Аномально жарко также в регионах Сибири и Дальнего Востока.

1/21 Отдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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2/21 Девушка у здания Центрального телеграфа на Тверской улице в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
3/21 Отдыхающие у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Вяткин/РИА «Новости»
4/21 Мужчина ловит рыбу на Удальцовских прудах в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
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5/21 Пляжный отдых в Санкт-Петербурге, 26 июня 2022 года
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»
6/21 Дети играют купаются в фонтане в Санкт-Петербурге, 26 июня 2022 года
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»
7/21 Девушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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8/21 Отдыхающие в Парке искусств Музеон в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
9/21 Дети купаются в «сухом» фонтане в Парке искусств Музеон в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
10/21 Отдыхающие на пляже в Санкт-Петербурге, 26 июня 2022 года
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»
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11/21 Отдыхающие у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Вяткин/РИА «Новости»
12/21 Отдыхающие в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
13/21 Отдыхающие на площади перед центральным входом на ВДНХ в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Вяткин/РИА «Новости»
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14/21 Девушка на набережной в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
15/21 Мужчины в одном из Удальцовских прудов в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
16/21 Женщина закрывает лицо веером от солнца в жаркую погоду в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
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17/21 Отдыхающие в зоне отдыха возле Удальцовских прудов в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
18/21 Дети купаются в фонтанах на Манежной площади в жаркую погоду в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
19/21 Горожане площади перед центральным входом на ВДНХ в Москве, 26 июня 2022 года
Фото: Владимир Вяткин/РИА «Новости»
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20/21 Собака в одном из фонтанов Санкт-Петербурга, 26 июня 2022 года
Фото: Михаил Киреев/РИА «Новости»
21/21 Отдыхающие на пляже в Зеленоградске Калининградской области, 26 июня 2022 года
Фото: Михаил Голенков/РИА «Новости»

В Москве с 12.00 до 18.00 действует предупреждение о сильной жаре до плюс 30-32°С. Таких высоких температур здесь не было с августа прошлого года. Пассажирам метрополитена начали раздавать воду. Метеорологи отмечают, что рекорда 2010, когда столбики термометров поднимались до плюс 33,6°С, пока ждать не стоит.

Аномально жаркая погода продержится в столице до понедельника, 27 июня. А уже во вторник сюда начнет поступать холодный атмосферный фронт: температура воздуха опустится до 22–24°С. Но уже к концу рабочей недели жара вернется.

Врачи напоминают об опасности купания в холодных водоемах в жару, так как резкие перепады температур могут негативно воздействовать на организм. Кроме того, чувствительность к жаре снижает алкоголь.

Общество,Погода,Фото,
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