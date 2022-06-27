Юрий Шатунов безусловно был народным любимцем, но званий и титулов не имел. Поэтому семье отказались предоставить льготное место на Троекуровском кладбище, где хоронят селебрити. Помочь вызвался Игорь Крутой.
«3,7 миллионов рублей выложил Крутой для Шатунова», – передал Аркадий Кудряшов, пишет «Федеральное Агентство Новостей».
Крутой оказал немыслимую финансовую поддержку семье покойного. Кстати, именно композитор поставил Шатунова на сцену после перерыва в начале 2000-х.
Ранее «ФедералПресс» писал, что вскрылись неизвестные подробности о жизни Шатунова.