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2 часа назад

Игорь Крутой купил для Шатунова место на Троекуровском кладбище

РИА "ФедералПресс"

Юрий Шатунов безусловно был народным любимцем, но званий и титулов не имел. Поэтому семье отказались предоставить льготное место на Троекуровском кладбище, где хоронят селебрити. Помочь вызвался Игорь Крутой.

«3,7 миллионов рублей выложил Крутой для Шатунова», – передал Аркадий Кудряшов, пишет «Федеральное Агентство Новостей».

Крутой оказал немыслимую финансовую поддержку семье покойного. Кстати, именно композитор поставил Шатунова на сцену после перерыва в начале 2000-х.

Шатунова похоронят в гробу, который стоит целое состояние

Ранее «ФедералПресс» писал, что вскрылись неизвестные подробности о жизни Шатунова.

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