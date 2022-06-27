Отказ от Болонской системы не скажется на признании дипломов РФ за рубежом

«Есть расхожее мнение, что если мы вообще даже поставим вопрос о плюсах и минусах этой системы, что-то будем корректировать, то это поставит под сомнение признание наших дипломов государствами — участниками этой декларации», — сказал он на парламентских слушаниях на тему: «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации».