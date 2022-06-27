В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
27 минут назад

Минобрнауки: российские дипломы будут признаваться за рубежом после отказа от Болонской системы

Газета.Ruиещё 7

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что отказ России от Болонской системы образования не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Отказ от Болонской системы не скажется на признании дипломов РФ за рубежом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Есть расхожее мнение, что если мы вообще даже поставим вопрос о плюсах и минусах этой системы, что-то будем корректировать, то это поставит под сомнение признание наших дипломов государствами — участниками этой декларации», — сказал он на парламентских слушаниях на тему: «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации».

По словам министра, никакого отношения к признанию российских дипломов на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет.

Фальков уточнил, что именно на основе межправительственных соглашений признание образования, ученых степеней, званий.

24 мая глава Минобрнауки заявил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную систему высшего образования. Однако позже выяснилось, что еще 11 апреля Болонская группа объявила, что прекращает представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.

Общество,ГОСУДАРСТВО,Валерий Фальков,Минобрнауки России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители