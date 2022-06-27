Отказ от Болонской системы не скажется на признании дипломов РФ за рубежом

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что отказ России от Болонской системы образования не отразится на признании отечественных дипломов за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть расхожее мнение, что если мы вообще даже поставим вопрос о плюсах и минусах этой системы, что-то будем корректировать, то это поставит под сомнение признание наших дипломов государствами — участниками этой декларации», — сказал он на парламентских слушаниях на тему: «Развитие системы высшего образования в Российской Федерации».
По словам министра, никакого отношения к признанию российских дипломов на территории государств-участников, подписавших Болонскую декларацию, это не имеет.
Фальков уточнил, что именно на основе межправительственных соглашений признание образования, ученых степеней, званий.
24 мая глава Минобрнауки заявил, что Россия планирует отказаться от Болонской системы и будет разрабатывать собственную систему высшего образования. Однако позже выяснилось, что еще 11 апреля Болонская группа объявила, что прекращает представительство России и Белоруссии во всех связанных структурах.